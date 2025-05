As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quinta-feira (22)

Confira as revelações do tarot, para esta quinta-feira (22), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A ternura não é aquele momento de fraqueza – é o que confere honestidade e calor aos nossos relacionamentos. Deixe que a energia de hoje incentive uma abertura mais profunda e sincera vinda de dentro.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Preste muita atenção, pois os sinais e símbolos à sua frente não são sem razão. Pequenos momentos começarão a se encaixar como pistas, gentilmente tentando guiá-lo ao seu verdadeiro caminho.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Uma mudança silenciosa percorre seu interior, aliviando a tensão externa. Algo que, no passado, costumava causar confusão, agora pode fazer sentido, não pelo intelecto, mas pela paz. Sua voz interior atenua o ruído do caos externo; clareza não se trata de reações rápidas.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot lembra que confiar na sua intuição é a escolha mais sábia, com mais frequência do que você imagina. Permita que sua intuição o leve propositalmente ao próximo passo. Você já tem as respostas.

Texto com informações do Hindustan Times