Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 24 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Semana para se reconectar consigo mesmo. Abrindo e fechando portas. Clareza e verdade. Você compra algo para alguém especial. Tenha cuidado com alguém que pode causar problemas. Fortalecendo os laços e rompendo a rotina. Uma paixão.

Capricórnio

Questões por resolver voltando. Um dia de encontros com uma mistura de emoções. Você resolve com maturidade algo. Você terá algo novo com seu parceiro. Não force o que não vem naturalmente. A pessoa certa surge quando você deixa de lado a pressão.

Aquário

Novas informações e sinais que trazem respostas. Alguém o deixa confuso. Onde sua alma pode encontrar paz, esse é o lugar ou pessoa que você escolherá. Conexões que se finalizam Você fala com alguém que não esperava ver novamente. Deixe-se surpreender.

ANÚNCIO

Peixes

Intuição em alta. Tenha cuidado com o que você, pois alguém pode interpretá-lo mal. Notícias de alguém que estava distante. Pode ocorrer turbulência emocional se você não estabelecer limites. Uma jornada inesperada. Você gosta de alguém, mas tem dificuldade em dar esse passo. A oportunidade aparece em um ambiente propício ao amor.