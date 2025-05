As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quarta-feira (21)

Confira as revelações do tarot, para esta quarta-feira (21), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot indica que você deve se afastar de tudo que lhe machucou no passado, especialmente daquele amor que só sugou sua energia. A recomendação é seguir em frente.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot indica que sua grandeza pessoal não tem limites e você conseguirá realizar qualquer tarefa ou desafio que tenha em mente, mas seja discreto para não absorver inveja ou energias negativas e estragar seus planos.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Neste momento, o conselho é que você pense duas vezes antes de tomar decisões, para evitar contratempos em sua vida pessoal no futuro.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O indica que você enfrentará dificuldades no trabalho, mas mantenha a calma e seja cauteloso com tudo o que for comentar sobre os outros, lembre-se que seu signo se caracteriza por ser muito sincero, então tente não dar sua opinião a menos que seja solicitado. Evite fofocas.

Texto com informações do site Publimetro