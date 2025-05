A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário – Carta da Estrela

Uma fase é finalizada e é preciso aceitar que isso terminará. Esse acontecimento dará a lugar ao início de uma etapa muito mais próspera. Atrações poderosas e mútuas podem nascer para constituir algo mais duradouro. Muita coisa depende de você e das suas decisões, nunca se esqueça disso.

Capricórnio – Carta A Estrela

Sua sorte está aumentando e pode ajudar a superar obstáculos como num passe de mágica. No entanto, é hora de fazer seus julgamentos e tomar suas atitudes para não esperar uma solução caindo do céu para algo que possa afetá-lo.

Aquário – Carta O Enforcado

Planos ou situações da sua vida atrasam ou ficam longe de se desenrolarem no ritmo desejado por você. Tome as rédeas e seja consciente das suas responsabilidades para alcançar as realizações, mas também entenda que a espera e as funções dos outros também fazem parte do processo.

ANÚNCIO

Peixes – Carta A Morte

Momento que pede muita paciência e calma ao agir em todas as situações. Lembre-se de ter cautela e pensar mais em como é possível alcançar renovações em sua vida, mesmo diante de caos. A flexibilidade será imprescindível.