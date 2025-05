A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão – Carta A Justiça

É importante ficar atento a uma mensagem que irá chegar, seja no trabalho, vida pessoal u assuntos jurídicos. Tenha prudência e descrição em suas ações para não entrar em conflitos.

Virgem – Carta A Lua

Pare de cair em ilusões e naquilo que não o deixa ver a realidade que está ao redor, pois ela pode abrir muito mais portas do que você imagina. Lembre-se que a coragem de seguir seu caminho e se afastar do que não nutre é o que irá trazer coisas boas para a sua vida.

Libra – Carta A Justiça

É importante ficar atento a uma mensagem que irá chegar, seja no trabalho, vida pessoal ou assuntos jurídicos. Tenha prudência e descrição em suas ações para não entrar em conflitos.

ANÚNCIO

Escorpião – Carta do Mago

O passado sempre pode cobrar e chegam consequências sobre essas ações que foram tomadas. Acalme-se, porque quem plantou coisas boas, colherá frutos saudáveis, apenas lidará com problemas quem semeou algo controverso.