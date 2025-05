A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries - Carta do Diabo

Saiba se defender do ataque de outras pessoas ou de quem pode elaborar armadilhas em sua vida. Injustiças e calunias podem vir à tona, assim como obsessões que atrapalham sua energia. Não deixe que a frustração por não se achar capaz para lidar ou alcançar algo muito desejado tome conta e lute pelo bem.

Touro – Carta O Carro

Hora de finalizar projetos e situações para finalmente colher os bons resultados e seguir em frente. Faça isso de boa forma e com consciência, evitando erros ou falhas impulsivas que possam colocar tudo a perder. Tenha estratégia.

Gêmeos – Carta A Imperatriz

Questões importantes são finalizadas ou respostas chegam. Se algo está em aguardo no âmbito jurídico, existe a possibilidade de resolução. Outras pessoas conseguem oportunidades importantes para empregos ou estudos; apenas lute e busque pela sua vitória.

Câncer – Carta A Temperança

Momento de entender que uma recompensa irá chegar graças aos seus esforços e é hora de viver isso sem peso na consciência. Um sonho e desejo muito importante se tornando realidade e pedindo que você aproveite.