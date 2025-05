Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Mago

Você deve se afastar de tudo que lhe machucou no passado, especialmente daquele amor que só sugou sua energia. Recupere seu poder!

Touro - A Torre

Você conseguirá realizar qualquer tarefa ou desafio que tenha em mente, mas seja discreto para não absorver inveja ou energias negativas e estragar seus planos.

Gêmeos – Carta O Eremita

Pense duas vezes antes de tomar decisões para não ter contratempos em sua vida pessoal mais tarde.

Câncer - Carta O Louco

Você enfrentará dificuldades no trabalho, mas mantenha a calma e seja cauteloso com tudo o que for comentar sobre os outros. É melhor ser muito sincero,

Leão - Carta A Temperança

Boa hora para você mudar de emprego ou começar aquele projeto que planejou, pois está passando por uma fase de abundância e crescimento profissional em sua vida.

Virgem - Carta Ás de Paus

Você resolverá questões pendentes de trabalho; É hora de você amadurecer e cuidar dos seus laços familiares, sem descuidar dos estudos e obrigações.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

É hora de você amadurecer como pessoa e deixar de lado o que tanto lhe machucou. Lembre-se de que é hora de uma transformação positiva.

Escorpião – Carta A Força

Grande desejo de ser alguém na vida e de estar sempre em uma luta constante para se destacar dos outros. Assuma a responsabilidade por tudo o que faz diante dos outros.

Sagitário – Carta O Mundo

Hora de prestar mais atenção às coincidências e eventos fortuitos que ocorrem em sua vida para que eles possam guiá-lo na direção certa e ajudá-lo a alcançar o que tanto deseja.

Capricórnio – Carta A Torrre

A qualquer momento tudo o que você construiu pode ruir, restando apenas seu espírito para recomeçar, já que você está em uma fase de valorização do que lhe faz feliz.

Aquário – Carta O Sol

Um grande futuro chega para você e é hora de ter coragem para se destacar.

Peixes – Carta O Diabo

Você está em uma de suas melhores fases e terá uma grande fonte de vitalidade e alegria, pois os astros e o universo conspiram a seu favor para que você consiga realizar todos os seus planos.