As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta terça-feira (20)

Confira as revelações do tarot, para esta terça-feira (20), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot prenuncia que hoje você compreenderá que algo que você vinha fazendo, repetindo, talvez em pensamento, hábito ou reação, chegou ao fim para você no momento em que disse: “Chega”. Não é exatamente uma derrota – é um encerramento. Seu poder reside na escolha consciente de se libertar desse ciclo, não com ressentimento, mas com aceitação.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você não precisa resolver nada agora – apenas precisa daquele espaço para ouvir seus próprios pensamentos novamente. Esta pequena pausa pode lhe dar mais clareza do que qualquer conselho. O mundo exterior pode esperar. Sua calma interior agora acena. Com delicadeza e sem culpa, reconheça-a.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot gesticula amorosamente com gestos pequenos e puros para confortar sem motivo. Deixe que isso lhe ensine que a conexão nem sempre vem de conversas profundas; às vezes, um olhar fugaz e um pouco de carinho são suficientes. Aceite-o em sua plenitude e deixe-o preencher você novamente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot acompanha você através de uma luz suave e esperançosa. Uma pequena melodia, uma lembrança, uma pessoa — seja lá o que for que evoque um pedaço de você que tinha fé em algo mais. Deixe que ela o guie passo a passo. Não se trata de otimismo cego, mas de confiança silenciosa.

Texto com informações do site The Hindustan Times