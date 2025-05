As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta terça-feira (20)

Confira as novas revelações do tarot, para esta terça-feira (20), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta fase, você pode vivenciar uma mudança de planos. Não resista. O que parece ser uma interrupção pode, por acaso, canalizá-lo para o auge da alegria ou para a lembrança mais profunda do seu dia. Esse atraso, desvio ou mudança de última hora o colocará bem no meio do que está acontecendo, no momento certo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O trarot indica que sua forte intuição pressentiu mudanças mais profundas antes que elas se manifestassem. Você precisa começar a confiar nesse empurrãozinho interior — ele tem peso. Não são necessárias provas para prosseguir com serena confiança em qualquer relacionamento, trabalho ou questão pessoal que sua intuição alimente.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Não subestime os quietos ou as energias suaves — elas são profundas. Mantenha-se aberto a ajuda inesperada. Uma figura que passou despercebida pode ser parte da sua solução ou prazer neste momento. Gratidão e reconhecimento fortalecerão o vínculo.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua disposição para se abrir dá a todos ao seu redor permissão para baixarem as defesas também. Se o seu coração estiver no lugar certo, não esconda a verdade. Uma frase hoje tem o potencial de criar uma ponte para uma conexão mais profunda.

Texto com informações do site The Hindustan Times