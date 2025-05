As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta terça-feira (20)

Confira as revelações do tarot, para esta terça-feira (20), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A tensão pode aumentar nesta fase, mas o tarot incentiva você a manter a curiosidade, evitar a defensiva, fazer perguntas, ouvir com mais atenção e tentar não tirar conclusões precipitadas. Tudo muda no momento em que você decide entender em vez de presumir. Então, uma conversa cortante pode se tornar um tanto esclarecedora.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot pode sugerir uma leve sensação de que um hábito, uma fortaleza ou um modo de ser, de repente, já não fazem mais sentido. Não se aborreça por superá-los. Não há nada ali de que você precise se despedir — isso só traria um drama desnecessário. Deixar ir não precisa ecoar em voz alta; pode ser um gesto suave e íntimo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Nesta fase, um limite que você jamais ousaria estabelecer para si mesmo pode se transformar em sua saída. O tarot recorda: o que o impediu de estabelecer esse limite nunca foi mais poderoso do que a sua vontade; apenas parecia. A clareza se infiltrou. As forças que o prendiam agora se tornam sua porta aberta, saindo do medo em direção à compreensão.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Mesmo se sentindo estagnado ou obscurecido, você ainda está em movimento. Uma escolha insignificante, talvez a semente de um novo pensamento, acenderá sua próxima cena. Você não está em um beco sem saída; você está em um novo começo. Escreva algo ousado e verdadeiro.

Texto com informações do site The Hindustan Times