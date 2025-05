Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 23 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Semana para você quitar pagamentos atrasados. Tenha cuidado com problemas no trabalho, tente não discutir sem motivo. Você fará uma viagem com sua família. Pare de se autossabotar.

Tenha em mente que sua expansão está ao seu alcance se você confiar em si mesmo. O estômago lhe trará alguns problemas de saúde. É hora de você se afastar daqueles amores ou amizades que são por vantagem.

Não hesite e tente ser mais seletivo com as pessoas ao seu redor. Algo o ajuda a alcançar o que tanto deseja. Você é uma explosão de emoção, então tente sempre medir suas palavras.

Capricórnio

Não diga mais não ao amor, é hora de você estar em um relacionamento. Você tem dias de provas e entra em um torneio que o tornará mais competitivo.

ANÚNCIO

Imagine um novo destino e corra em direção a ele com força. Sempre confie no seu espírito para recomeçar, já que você está em uma fase de valorizar a própria vida.

Preste mais atenção à sua saúde, especialmente aos seus hormônios e ossos. Nem tudo na vida é material; a espiritualidade também é importante para que você tenha uma base sólida para seu plano de vida.

Aquário

Um amigo irá visitá-lo e fazer você sorrir e se divertir muito. Tente se apegar mais às suas ideias e ser firme. Lembre-se de que seu signo é um líder.

Feche um conflito emocional, você merece paz e amor em sua vida. Você continuará tendo todo o poder necessário para atingir seus objetivos. Tenha em mente que algumas fofocas podem causar problemas.

Não se meta em assuntos que não são da sua responsabilidade, a menos que peça seu conselho. Tenha cuidado com problemas de infecção de pele.

Peixes

Os astros e o universo conspiram a seu favor para que você consiga realizar todos os seus planos.

Você recupera o poder sobre si mesmo. Em termos de saúde, tenha cuidado com as hérnias. Você deve tomar cuidado com a inveja e o mau-olhado que o cercam.

Estes são tempos para estar em paz com um parceiro; seu signo pode tomar a decisão de viver em um relacionamento estável.