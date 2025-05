Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 23 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião . Confira a seguir:

Leão

Cuide do seu animal de estimação, ele pode ficar doente esta semana. Não discuta tanto no trabalho. Tenha em mente que liderança nem sempre significa estar certo, então tente avaliar cada situação que surgir e pense antes de falar. Você deve se abrir para a abundância e parar de se autossabotar

Seu futuro financeiro estará seguro se você se administrar melhor; a sorte está do seu lado. Vá para o mar, você precisa se reconectar com a natureza. Em termos de saúde, preste atenção aos seus ossos e tome cuidado para não cair.

Virgem

Fique longe de pessoas egoístas e você será feliz. Você resolverá questões pendentes de trabalho; é hora de você amadurecer e cuidar dos seus laços familiares e não descuidar dos estudos.

Uma mão amiga aparece justamente quando você mais precisa. Para sua saúde, cuide do seu estômago e intestinos. Você está no seu melhor e sua energia positiva está no auge. Eleve seu espírito em direção ao divino e alcance realizações pela fé. Uma ajuda no trabalho.

Libra

A vida exige que você seja forte. Atenção à dor no pescoço e na cabeça. É hora de você amadurecer como pessoa e deixar de lado o que tanto lhe machucou.

Lembre-se de que o pior de você já ficou para trás e é hora de uma transformação positiva. Recomendo que você eleve seu espírito em direção ao divino para que tenha proteção.

Você terá reuniões de última hora para mudar projetos e renovar documentos. Você vai pensar com quem vai ficar na vida, principalmente em relação a dois amores. Você deve ficar com alguém que demonstre seus sentimentos por meio de ações.

Escorpião

Use sua energia para crescer profissionalmente. Você deve ser mais inteligente e mais forte para que o que você imagina possa se tornar realidade.

Você está no momento de tomar conta da sua vida e assumir a responsabilidade por tudo o que faz diante dos outros.

Uma nova vida se abre e você renasce com poder. Cuide dos seus rins e pâncreas. Você decide dar uma pausa no seu relacionamento para curar problemas que estão lhe machucando.