Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 23 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de LÁries, Touro, Gêmeos e Câncer . Confira a seguir:

Áries

No amor, mesmo que você sinta falta do seu parceiro, cada separação os aproxima e logo estarão juntos. Não negligencie sua saúde, agende uma consulta médica e faça um check-up geral.

Não existe limites para o que você pode alcançar. Assuma o risco da mudança. Quanto à sua saúde, cuide do seu sistema respiratório. Se você tiver questões legais pendentes, você poderá resolvê-las com sucesso.

Você também deve colocar aqueles que merecem em seu devido lugar e evitar se envolver em fofocas, principalmente no trabalho. Dias de transformação positiva e muita sorte estão chegando para o seu signo.

Touro

Se um negócio ou trabalho não está funcionando para você, passe para outro projeto; você se sairá melhor com os clientes. Uma mudança de casa, país, emprego ou área de estudo lhe trará maior crescimento econômico nos próximos meses.

Seja discreto para não absorver inveja ou energias negativas e estragar seus planos. Semana abençoada para seu signo, embora com sustos necessários.

Em relação à sua saúde, fique de olho nos seus rins e na região lombar. Retome seus estudos profissionais. Não tenha medo.

Gêmeos

Você está no caminho certo no amor, a pessoa atual pode ser alguém sério em sua vida, não a deixe ir. Tenha cuidado com traições no ambiente de trabalho, fique fora disso, tente ser discreto e evite se envolver em problemas que não são seus.

Você resolverá com sucesso uma ação judicial. A chegada do seu aniversário indica que, mais cedo do que você espera, você receberá uma oferta de emprego para um cargo mais alto e um salário mais alto que o ajudará a crescer financeiramente e a pagar suas dívidas.

Pense duas vezes antes de tomar decisões para não ter contratempos em sua vida pessoal mais tarde. Não procure o porquê, apenas aja. Para sua saúde, cuide da sua tireoide e da sua garganta.

Câncer

Formalizando um relacionamento agora. Cure seu coração: peça perdão se necessário. Não confie muito nas pessoas porque elas podem o trair da pior maneira possível; cuidado com a inveja e as energias ruins esta semana.

Lembre-se que seu signo se caracteriza por ser muito sincero, então tente não dar sua opinião a menos que seja solicitado; evite fofocas.

Feche ciclos e deixe ir o que te pesa. Em termos de saúde, cuide dos seus olhos, rins e boca.