Horóscopo de hoje para aliviar o estresse e abraçar a natureza nesta segunda-feira, 19 de maio

Áries

Você tem muita energia reprimida e precisa drená-la de alguma forma. Caminhar ao ar livre será muito bom para sua saúde física e mental. No amor, você não deve vacilar quando se trata de defender sua felicidade e vida familiar.

Touro

Você está se sentindo ótimo, então aproveite essa atitude positiva para refletir sobre o que você quer para o futuro. Você planeja uma viagem que precisa fazer para sair da rotina. No amor, chegou a hora de dizer à pessoa o que você sente e definir de uma vez por todas para onde esse relacionamento quer chegar.

Gêmeos

Não pense nas decisões que você tem que tomar no trabalho em um dia como hoje, quando você precisa de uma pausa. Agradeça ao universo pela vida e pelo dom de dar sem pedir nada em troca. No amor, você agora se sente pronto para começar um novo relacionamento, depois de ter passado por aquela tempestade que deixou marcas em você.

Câncer

Você receberá um convite para participar de um evento de trabalho que abrirá portas para sua carreira. Aproveite esse momento para conquistar a posição que você merece por meio da sua liderança. No amor, não deixe que nada o desanime, mesmo que lhe digam que seus esforços não valem a pena.

Leão

Este é o melhor dia para entender seu corpo e sua mente, para dar a eles a distração e o descanso que merecem. No amor, seu parceiro lhe encherá de surpresas. Aproveitem esse dia juntos para recarregar as baterias e continuar planejando o futuro.

Virgem

A vida não é só trabalho; você precisa dar um descanso ao seu corpo para começar bem uma semana que lhe trará surpresas em nível profissional. No amor, este é um bom momento para refletir sobre a vida em casal e tomar decisões.

Libra

É um dia para se conectar consigo mesmo, com a natureza e entender que esses momentos de descanso são importantes para sua saúde. No amor, tenha cuidado com comentários inadequados que sua família faz na frente de seu parceiro, pois eles podem causar problemas. Tente colocar o controle entre ambas as partes.

Escorpião

Você tem uma oferta de emprego com perspectivas muito boas. Aproveite esse dia de folga para pensar bem sobre qual decisão você deve tomar. No amor, dê ao seu parceiro momentos de carinho e agradeça pela ajuda; eles precisam disso.

Sagitário

É um dia maravilhoso, onde você deve sentir o ar fresco e o calor do sol para renovar suas energias para uma semana de trabalho. No amor, não deixe que o ciúme prejudique um relacionamento tão estável quanto o que vocês têm. Vire a página, deixe de lado os rancores e resolva as diferenças.

Capricórnio

Aproveite este dia com sua família, recebendo o apoio e o carinho de todos para começar a semana com energia positiva. No amor, aproveite seu tempo livre; você também precisa descansar às vezes para se manter saudável.

Aquário

Não é tudo sobre trabalho. Lembre-se de que a vida lhe dá momentos com sua família que você deve aproveitar. Visite-os, abrace seus entes queridos. Eles também merecem compartilhar com você. No amor, deixe de lado esse mau humor que só afasta aquela pessoa especial de você.

Peixes

Não se preocupe tanto com os outros, você precisa começar a pensar mais em si mesmo, sua saúde precisa disso. Aproveite este dia de folga para sair ao ar livre e se reconectar consigo mesmo. No amor, vire a página do passado porque, se não fizer isso, você estará privando o universo de oportunidades de conhecer aquela pessoa especial que você tanto deseja.