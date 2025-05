As previsões do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Esta semana dá um impulso saudável aos seus níveis de energia, facilitando a produtividade e a inspiração. As finanças provavelmente melhorarão graças a uma combinação de decisões inteligentes e um pouco de sorte. O trabalho permanece estável e manter o ritmo habitual ajudará você a se manter no topo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Espera-se que sua saúde permaneça em ótima forma esta semana, dando-lhe a resistência necessária para lidar com múltiplas responsabilidades sem problemas. Financeiramente, as coisas permanecem equilibradas, desde que você controle seus gastos de perto. Profissionalmente, o ambiente em torno do seu trabalho permanece harmonioso e ajuda você a cumprir prazos com facilidade.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A baixa imunidade pode te atrapalhar esta semana, então priorize o descanso e o autocuidado. Uma renda regular traz paz de espírito e permite que você planeje despesas futuras com mais confiança. A vida profissional melhora com a colaboração e o compartilhamento de ideias, então abrace o trabalho em equipe.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A negligência com o autocuidado pode começar a aparecer, então ouça seu corpo e priorize o bem-estar. Financeiramente, esta semana oferece uma sensação de estabilidade e permite que você planeje objetivos futuros com confiança. Na carreira, é provável que você alcance um ponto gratificante e possa até receber um reconhecimento há muito merecido.

Texto com informações do site The Hindustan Times