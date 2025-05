As previsões do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Um pouco de economia de energia ajudará você a navegar pela semana com tranquilidade. Financeiramente, você poderá notar um crescimento saudável, então use esse impulso com sabedoria. Os esforços na carreira parecem estar alinhados e proporcionam um senso de propósito.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Sua saúde pode exigir atenção imediata, portanto, não ignore sintomas leves e considere fazer mudanças importantes no seu estilo de vida. A segurança financeira ajuda você a se sentir mais seguro e a planejar o futuro. Profissionalmente, esta pode ser uma semana marcante, na qual seu trabalho árduo começa a dar frutos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Manter sua rotina de saúde ajudará você a se manter em forma esta semana. O planejamento financeiro precisa de atenção imediata, pois os gastos podem exceder suas expectativas; portanto, reestruture seu orçamento, se necessário. Profissionalmente, o progresso continua em ritmo constante, o que lhe dá tempo para aprimorar suas habilidades.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

É hora de dar ao seu corpo o cuidado que ele realmente merece, portanto, evite se esforçar além dos limites razoáveis. Financeiramente, você pode notar ganhos, especialmente com esforços anteriores ou decisões inteligentes. Profissionalmente, você está no seu melhor e sua competência provavelmente será reconhecida.

Texto com informações do site The Hindustan Times