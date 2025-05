As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para este domingo (18)

Confira as revelações do tarot, para este domingo (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Responsabilidades, culpa ou peso emocional podem estar ofuscando sua alegria. Você está cansado — não porque o caminho esteja errado, mas porque não aprendeu a largar o que não é seu para carregar. Delegar, descansar ou ter conversas honestas pode ser essencial esta fase.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está trabalhando duro — em seu ofício, em sua estabilidade ou em seu crescimento emocional. O tarot garante que todo esforço conta. Você pode estar aprendendo uma nova habilidade, reconstruindo algo ou apenas saindo lentamente de um capítulo difícil. Continue — a consistência é seu superpoder agora.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, o tarot convida você à tranquilidade. É hora de fazer uma pausa, refletir e permitir que seu sistema nervoso se recalibre. Descanso não é preguiça — é preparação. Seu corpo e sua mente pedem silêncio, sono e solidão. Não se force além dos seus limites. Este é o seu momento de recuperação.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você está pronto para prosseguir, planejar e imaginar o futuro. Viagens, mudanças de emprego ou crescimento artístico sugerem oportunidades. Você não está onde estava e isso é motivo de comemoração. Confie na sua bússola interior; ela sabe exatamente para onde apontar em seguida.

Texto com informações do site The Economic Times