As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para este domingo (18)

Confira as novas revelações do tarot, para este domingo (18), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você está começando a sentir novamente onde as coisas antes pareciam desinteressantes ou chatas. Uma mensagem, uma pessoa ou uma oportunidade podem reacender seu senso de conexão com a vida. Mantenha-se aberto — seu coração está lentamente retornando ao seu ritmo natural.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca que nesta fase você pode estar experimentando decepção no amor ou se sentindo decepcionado por alguém que prometeu mais do que poderia cumprir. Isso serve como um lembrete de que, embora as palavras sejam simples, a profundidade emocional exige intenção genuína.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Esta é uma fase para se concentrar no que parece rico e vivo — arte, conexão, natureza ou maternidade em qualquer forma. É um momento para derramar amor em seu ambiente e em si mesma. Se você tem dado demais ao mundo, deixe que este seja o seu sinal para receber. Deixe que a beleza e o prazer sejam o seu remédio.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você está aprendendo a dominar seus sentimentos, em vez de ser governado por eles. O tarô reflete maturidade — seja por meio de aconselhamento, meditação ou simplesmente pelos anos de experiência de vida. Você já não reage como antes. Há mais graça na sua presença agora. Você lidera com o coração, mas aprendeu a protegê-lo com sabedoria.

Texto com informações do site The Economic Times