As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para este domingo (18)

Confira as revelações do tarot, para este domingo (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Após a turbulência e a cura, o universo está te cutucando para sonhar novamente. Este é um momento para explorar — novas ideias, caminhos e até lugares. Não se preocupe em ter tudo planejado.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot aponta para uma pequena, mas forte mudança emocional. Você está despertando de um período de apatia emocional, desinteresse ou dormência. Agora está começando a sentir novamente onde as coisas antes pareciam desinteressantes ou chatas. Uma mensagem, uma pessoa ou uma oportunidade podem reacender seu senso de conexão com a vida.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot revela uma sensação de ambiguidade romântica ou deriva emocional. Alguém em sua vida — talvez até você — pode não estar transmitindo emoções genuinamente. Você pode estar experimentando decepção no amor ou se sentindo decepcionado por alguém que prometeu mais do que poderia cumprir. Isso serve como um lembrete de que, embora as palavras sejam simples, a profundidade emocional exige intenção genuína.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Como um raio, o tarot destaca um avanço cognitivo, uma verdade revelada ou uma discussão intensa que rompe a ambiguidade. A névoa se dissipa e a clareza se instala. Use essa nova percepção para tomar decisões alinhadas. Sua intuição o guiou o tempo todo — agora sua lógica o alcança.

