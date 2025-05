Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco no fim de semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Diabo

Você deve ter cuidado com amigos ou colegas de trabalho que fingem ser boas pessoas, mas não são.

Touro - Carta O Imperador

Você irá longe em questões de trabalho, basta ser muito persistente e nunca se deixar derrotar por nada.

Gêmeos – Carta O Hierofante

Você terá muita ajuda espiritual nesses dias e que tudo o que pedir pode ser concedido.

Câncer - Carta A Temperança

Uma semana de retomada da calma e novas oportunidades.

Leão - Carta O Imperador

Uma semana de sucesso e prosperidade, é hora de você ser grande em tudo que empreender.

Virgem - Carta O Juízo Final

Hora de encerrar episódios da sua vida que deixaram marcas profundas em você e começar uma nova etapa de renovação em vários aspectos pessoais.

Libra - Carta Ás de Espadas

Você deve ter cuidado com traições de amantes ou amigos, então tente ser mais cauteloso com o que você diz.

Escorpião – Carta A Temperança

Você deve reservar um tempo para si mesmo e que a vida não é só trabalho.

Sagitário – Carta A Torre

Destruição, finalização, transformação e renovação.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Começo, abundância e prosperidade.

Aquário – Carta O Sol

Você terá uma força espiritual muito importante nestes dias para realizar desejos.

Peixes – Carta O Louco

Aprenda a deixar no passado aquilo que o assombra ao invés de dar coragem.