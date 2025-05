As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para este sábado (17)

Confira as revelações do tarot, para este sábado (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Assim que você alivia sua carga, a alegria encontra o caminho de volta para você. Esta é uma semana em que o otimismo se torna sua bússola e o riso, seu remédio. Confie na sua capacidade natural de encontrar luz — mesmo depois de longas jornadas.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode se sentir tentado a se isolar dos outros ou a se tornar excessivamente lógico para evitar vulnerabilidade. Não deixe o intelecto se tornar uma armadura. Fale a sua verdade, mas não perca a suavidade. A inteligência emocional é tão valiosa quanto a razão.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Após o descanso, a harmonia retorna. Esta carta incentiva a moderação, o equilíbrio emocional e a cura. Você está encontrando o caminho do meio — entre esforço e facilidade, expressão e silêncio, dar e receber. A paz está disponível agora — mas somente se você criar espaço para ela.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Você não precisa de respostas externas — a verdade já está dentro de você. Sua intuição está aguçada, seus sonhos estão falando mais alto e seu subconsciente é um guia poderoso. Não descarte seus pressentimentos esta semana — eles estão enraizados em uma sabedoria mais profunda do que a lógica.

Texto com informações do site The Economic Times