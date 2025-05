As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para este sábado (17)

Confira as novas revelações do tarot, para este sábado (17), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você está começando a sentir novamente onde as coisas antes pareciam desinteressantes ou chatas. Uma mensagem, uma pessoa ou uma oportunidade podem reacender seu senso de conexão com a vida. Mantenha-se aberto — seu coração está lentamente retornando ao seu ritmo natural.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Se você está planejando um novo capítulo na carreira, no amor ou no crescimento pessoal, agora é a hora de pensar a longo prazo. Confie no processo. Você está caminhando em direção a algo maior do que aquilo que está deixando para trás.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você está começando a enxergar através das ilusões e a reconhecer quais sonhos são reais e quais são distrações. A tomada de decisões se torna mais fácil agora. O foco retorna. Você não precisa mais explorar todas as opções — você só precisa escolher aquela que se alinha com a sua verdade.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Embora você possa se sentir pronto para pular para o próximo capítulo, o tarot aconselha: pare e planeje. Não se apresse em algo novo apenas para escapar do desconforto do meio-termo. Deixe seu renascimento ser consciente. Confie no momento do seu próximo passo — não na urgência.

Texto com informações do site The Economic Times