As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para este sábado (17)

Confira as revelações do tarot, para este sábado (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

No presente, o tarot traz uma sensação de alívio emocional. O pior da ansiedade pode estar passando. Você está começando a perceber que seus medos não eram fatos e está lentamente se desvencilhando dos ciclos de preocupação. Há um abrandamento acontecendo — talvez por meio de conversas, autorreflexão ou terapia.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot incentiva a se concentrar nos cuidados — com seu corpo, sua casa e suas finanças — à medida que o tempo avança. Você está descobrindo que estabilidade significa florescer a partir de raízes fortes, em vez de estagnação. Seja administrando suas finanças com sensatez, limpando o ambiente ou preparando refeições saudáveis, você está retornando à sagrada arte de cuidar do que importa.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Se você está planejando um novo capítulo na carreira, no amor ou no crescimento pessoal, agora é a hora de pensar a longo prazo. Confie no processo. Você está caminhando em direção a algo maior do que aquilo que está deixando para trás.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Nesta fase, você está descobrindo que bons relacionamentos são recíprocos e que, quando dado sem condições, o apoio fortalece tanto quem dá quanto quem recebe.

Texto com informações do site The Economic Times