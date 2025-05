Nem preto nem branco! Esta é a blusa que todos procuram pela sua elegância e versatilidade

A nova cor da moda não é “mocha mousse”, como a Pantone previu, mas sim um tom que emula luxo e sofisticação, sem necessariamente usar uma paleta neutra, que, pelo menos em 2024, foi uma das mais populares.

Este 2025 surpreende com sua abordagem inovadora que contraria a tendência do dinheiro antigo, um estilo com peças de alfaiataria caracterizadas pela limpeza e atenção aos detalhes, emulando alguns dos looks de antigamente, refletindo sofisticação e sobriedade.

Porém, neste ano, a proposta muda de rumo e não se trata mais de um estilo que reflita essa sobriedade, mas sim da busca pelo equilíbrio entre a elegância e aquilo que realça sua essência, sua autenticidade a partir de um lugar onde você se sinta livre para explorar sua criatividade.

Blusas amarelo manteiga em tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Por isso, uma cor específica tem deixado os amantes da moda “loucos” e está cada vez mais presente. Começou com tênis e se espalhou para calças, e agora são as blusas que estão se transformando, dando lugar a um dos estilos mais elegantes em termos de blusas que você vai querer experimentar.

Esta é a cor de blusa da moda que todo mundo quer

As blusas da moda não têm um formato específico, muito menos um tipo de corte que respeite certas regras; bastou uma cor para que ele se destacasse na vitrine e se tornasse tão desejado que aos poucos o vimos em diferentes looks de street style, o que só aumenta esse desejo.

O preto e o branco não são mais sinônimos de elegância, e o amarelo manteiga vem tomando conta do visual feminino, desde a ponta dos pés até a parte superior das peças. Blusas nessa cor serão ideais para quem quer dar um toque de frescor aos seus looks sem necessariamente optar por um esquema de cores clássico.

Blusas amarelo manteiga em tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Então, dê um toque fresh ao seu visual com blusas amarelo manteiga, que são ideais para as estações mais quentes e ajudam a dar um toque diferente e moderno ao seu visual, sem a necessidade de usar muitos elementos; você verá como essa peça se torna uma declaração.

Como usar blusas amarelo manteiga?

É muito fácil usar blusas amarelo-manteiga porque elas combinam com quase todas as cores, e podemos ir do branco, bege, cinza e preto até cores mais vibrantes como rosa, azul e até verde.

Blusas amarelo manteiga em tendência em 2025 Pinterest (Pinterest)

Além disso, é um tom que fica bem em quase todos os tons de pele e é definitivamente uma opção nova para quem busca um estilo novo, seja para uma saída à noite, um evento formal, para ir ao escritório ou para sair com os amigos.

Por ser uma cor neutra, fica bom usar peças como jeans, saias ou calças de alfaiataria. Uma boa ideia é combinar uma blusa transparente amarelo-manteiga com blusas brancas se você gosta de luxo. Por outro lado, o jeans é sempre uma boa opção para um look casual.