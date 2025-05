Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 16 a 18 de maio de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Você enfrentará alguns desafios no trabalho ou na vida pessoal porque seu signo é muito temperamental, o que faz com que você hesite em medir suas palavras. Portanto, tente analisar o que diz e abordar de forma clara o que está causando estresse.

Você fará um passeio. Cuide dos seus problemas intestinais ou estomacais e tente limitar a quantidade de álcool. Pare de procurar por aquele amor que já se foi e, em vez disso, tente conhecer pessoas mais compatíveis com seu signo.

Virgem

Uma mudança radical no seu trabalho ou negócio. Lembre-se, este é o melhor momento para crescer financeiramente, e este fim de semana oferecerá novas ideias para se reinventar completamente.

Cuide-se com dores de cabeça ou enxaquecas, tente fazer caminhadas. Um amor do passado pode retornar repleto de fofocas e mal-entendidos. Prepare-se para uma nova fase.

ANÚNCIO

Libra

Você terá um fim de semana cheio de mudanças radicais em sua vida, mas não precisa ter medo, pois qualquer decisão que você tomar será para o seu bem. Você aproveitará três dias de união com aqueles que ama.

Cuidado com dores nas costas ou nos rins; vá ao seu médico. Cuida da sua casa e ambientes para melhorar a energia ao seu redor.

Não implore por esse amor que não está mais com você; em vez disso, saia e conheça pessoas mais compatíveis. Aprenda a administrar melhor suas finanças.

Escorpião

Você vive uma energia positiva e surpresas agradáveis ​​. Lembre-se, você está em um período de crescimento pessoal. Além disso, diversas oportunidades de emprego surgirão no seu caminho.

Cuidado com fofocas ou problemas com um ex; tente resolver a situação. Você recebe algum dinheiro inesperado. Chance de uma gravidez.

Você finalmente está deixando para trás toda aquela maré de azar que suportou e abrirá novas portas.

Leia mais:Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 18 de maio de 2025

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião