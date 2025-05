As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta sexta-feira (16)

Confira as revelações do tarot, para esta sexta-feira (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nas circunstâncias atuais, alguém finalmente lhe dá crédito pelos esforços aparentemente silenciosos do passado, destinados a essa pessoa. Você pode nunca ter discutido isso abertamente, mas sua energia contou a história. Esse reconhecimento de seus feitos chega gentilmente até você, talvez inesperadamente.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não refine mais o seu plano. Agora, tudo se resume ao momentum — ação, não perfeição. No momento em que você der esse passo, mesmo que pequeno, sentirá mais leveza e foco.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Seja um lugar querido, uma pessoa amada ou mesmo a imagem que o encara no espelho, você descobrirá uma pureza impressionante em meio às ruínas. Permita que este período de metamorfose amoleça suavemente seu coração.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

O tarot nos lembra que a sabedoria vem por meio dos outros, e as respostas reais podem vir das formas mais tradicionais ou surpreendentemente surpreendentes. Dê crédito. Importa, mesmo que contradiga o que você esperava ouvir.

Texto com informações do site The Hindustan Times