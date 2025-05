As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta sexta-feira (16)

Confira as novas revelações do tarot, para esta sexta-feira (16), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O crescimento geralmente começa com desconforto, e este é o momento que leva à profunda clareza interior. Permita que ela guie em vez de abalar. Às vezes, o despertar acontece pela voz do outro.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Seja por meio de discurso, mensagem ou reflexão, você decide o tom. Posicione-se e fale com força, não apenas com luta; suas palavras nunca deixarão de ser mágicas quando unidas à verdade e ao propósito. A maneira como você define o seu passado abre caminho para o seu futuro.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode se ver fazendo algo que antes te assustava, mas que, de repente, parece ser realizado com naturalidade. É a voz do seu crescimento. Celebre essa vitória silenciosa, mesmo que ninguém mais esteja lá para testemunhá-la. Nem sempre a cura chega com alarde; às vezes, ela vem em silêncio. Mantenha-se orgulhoso de si mesmo.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Alguém pode lhe oferecer a mão ou conectar você a algo que o emocione com tanta delicadeza. Receba sem pensar muito. Este momento emite uma voz de experiência — um lembrete de que o amor se apresenta em diferentes formas — algumas suaves, outras constantes — todas valiosas.

Texto com informações do site The Hindustan Times