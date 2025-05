As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta sexta-feira (16)

Confira as revelações do tarot, para esta sexta-feira (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A tensão pode aumentar nesta fase, talvez por discordância ou por um ponto de vista oposto. O tarot revela que, embora isso possa parecer desconfortável, está clareando o ambiente. Provar seu ponto de vista não é o mesmo que apenas expressá-lo claramente. Depois que as emoções se acalmarem, você verá que o golpe foi necessário para um melhor entendimento.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você pode sentir um desejo convidativo de se conectar com a tranquilidade da natureza, de abraçar momentos de introspecção ou simplesmente de desfrutar do silêncio. Seja saindo para um passeio tranquilo entre as árvores, respirando o ar puro e fresco ou encontrando um lugar aconchegante para sentar-se em silêncio e refletir sobre seus pensamentos, é essencial honrar esse chamado gentil. Nesses momentos de paz, aproveite a oportunidade para se reconectar.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Você pode ter um sonho que permanece contigo por mais tempo do que o habitual. O tarot revela que esse sonho tem uma mensagem, ou uma intuição, mesmo que esteja repleta de símbolos bizarros. Não o ignore; anote-o antes que ele se apague da memória. O subconsciente está falando alto e claro por meio da imaginação e das emoções. Ainda assim, reservar um tempo para refletir sobre isso pode lhe dar as respostas que você tem procurado na vida desperta.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot sugere que afirmar-se dizendo “não” não é um ato de egoísmo; ao contrário, é um passo crucial para preservar suas respostas afirmativas para as coisas que realmente importam para você. Estabelecer limites claros não só ajudará você a manter o foco, como também criará uma sensação de segurança em seu ambiente. Embora outros possam inicialmente ter dificuldade para compreender suas decisões, sua clareza inabalável acabará iluminando o caminho para eles.

