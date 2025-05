Por que ficamos com raiva quando estamos com fome?

Se você se irrita quando está com fome, não é casualidade

Se você fica irritado com seu parceiro, grita que seu celular está lento ou acha tudo insuportável, talvez você esteja apenas com fome.

Em uma entrevista, a nutricionista Alejandra Avellán explicou por que algumas pessoas se transformam quando não comem. Spoiler: não é apenas uma “mania”, é ciência.

Quando o corpo pede energia

“A reação tem uma base tanto biológica quanto psicológica”, explica Avellán. Em termos físicos, quando sentimos fome, há uma queda na glicose no sangue, que é nossa principal fonte de energia.

Essa queda repentina coloca o corpo em alerta, e é por isso que muitas vezes desejamos alimentos de rápida absorção, como pão, doces ou biscoitos.

Mas a fome não afeta apenas o estômago. Também impacta diretamente seu estado emocional. “Essa queda na glicose afeta a produção de serotonina, substância fundamental para o bem-estar emocional. Portanto, quando seus níveis diminuem, ficamos mais propensos a nos sentirmos irritados ou tristes”, acrescenta a especialista.

Doce alívio?

É normal recorrer a algo doce quando estamos de mau humor por causa da fome. E embora isso possa ajudar a acalmar temporariamente, Avellán alerta que isso cria um efeito de montanha-russa. “Você come algo muito doce, sua energia aumenta rapidamente, mas cai com a mesma rapidez. E então o mau humor volta”, diz ela.

A melhor alternativa é combinar alimentos doces com outros que proporcionem saciedade. “Por exemplo, chocolate com mais de 70% de cacau acompanhado de nozes, ou iogurte grego natural com frutas ou geleia.

Ao adicionar proteínas ou gorduras saudáveis, você mantém sua energia por mais tempo e evita aquelas quedas repentinas”, ela recomenda.

E por que isso acontece com algumas pessoas mais do que com outras?

Nem todos nós reagimos da mesma maneira à fome. Segundo a nutricionista, isso pode ocorrer por diversos fatores, como genética, estilo de vida ou até mesmo humor.

“Pessoas com maus hábitos — como sono ruim, muito estresse, alimentação inadequada ou pular refeições — têm maior probabilidade de ficar irritadas quando estão com fome”, explica ele.

Hormônios como a grelina (que dá fome) e a leptina (que faz você se sentir satisfeito) também entram em ação. “Se seus hábitos não forem saudáveis, esses hormônios serão alterados e farão com que seu corpo não regule o apetite adequadamente. Isso facilita a transformação da fome em mau humor”, acrescenta ela.

Seu mau humor não é apenas uma coincidência: é um sinal de que seu corpo precisa de atenção. Comer de acordo com a sua rotina, escolher lanches inteligentes e manter um estilo de vida equilibrado pode ajudar você não apenas a ter uma saúde melhor, mas também a melhorar seu humor.

Então, da próxima vez que você se sentir chateado sem motivo, antes de brigar com o mundo... coma alguma coisa. E faça isso bem.