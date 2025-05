Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries – Cartas 10 e 7

Lidar com dificuldades faz parte da vida, sejam elas repentinas ou que já estão sem solução há certo tempo. Mantenha sua saúde mental e emocional em dia para poder superar tudo como sempre superou, não se deixando cair em espirais de melancolia. Sua vida sempre deve estar em suas mãos, mas não tema pedir ajuda quando necessário.

Touro – Cartas 36 e 31

Não deixe nunca mais que ninguém atrapalhe seu caminho aberto e sua capacidade de conquistar o que deseja. Nem todo mundo se aproxima com boas intenções e cabe a você se prevenir do perigo agora.

Leia mais: Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 17 de maio de 2025

ANÚNCIO

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 17 de maio de 2025

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 17 de maio de 2025

Gêmeos – Cartas 1 e 9

O pior teimoso é o que não quer ver. A partida de alguém na sua vida precisa ser aceita, pois aconteceu para entregar ainda mais virtude e sabedoria. Supere uma ausência e siga em frente da melhor forma, pois esse é o caminho.

Câncer – Cartas 31 e 28

Existe uma diferença entre as conexões em sua vida. De um lado, existe um aliado muito leal. Do outro, alguém que pode trazer a ruína e não é de confiar. Comece a ter mais atenção com seus pensamentos e sexto sentido para se proteger de quem não presta e reforçar as alianças com quem é bom.