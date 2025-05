Horóscopo Chinês: os três signos com mais abundância nesta nova fase astrológica

Estes são os 3 signos do Horóscopo Chinês que atraem sucesso e abundância com a influência de Mercúrio, que assume o centro das atenções até 25 de maio. Confira a lista:

ANÚNCIO

Touro

Um período de renovação é ativado e você deve aproveitar a seu favor, devido às energias que fluem ao seu redor. Sua vida se encaixa e, aos poucos, você assume o controle de cada passo que dá. Com a confiança no mais alto nível, é hora de definir metas claras e trabalhar estrategicamente para alcançar os resultados esperados. Existe uma fase melhor nas finanças e você aprenderá a administrar melhor seus recursos. Você conhecerá novas pessoas e sua vida social será ativada. Cerque-se de um ambiente que o ajude a crescer.

Gêmeos

É um período especial para você por causa da chegada de Mercúrio em Touro. Uma energia mais serena chega até você para acabar com a rotina agitada que tem caracterizado você nas últimas semanas. Você poderá recarregar as baterias para se reorganizar e respirar melhor. É um bom momento para priorizar a si mesmo e cuidar da sua saúde e bem-estar. Retorne aos seus projetos pessoais e você alcançará o sucesso que buscava. No amor, a comunicação melhora e você se sentirá mais conectado.

Virgem

Com uma influência poderosa no ar, os relacionamentos pessoais ganharão destaque neste período. Você estará mais aberto e consciente das suas necessidades, estabelecendo limites com mais clareza. Será uma oportunidade de viver o amor com uma perspectiva mais madura. Mercúrio terá um papel crucial para que você possa processar as mudanças na vida amorosa e seguir em frente com sabedoria. Aproveite este mês para focar em objetivos de longo prazo e cultivar relacionamentos que o ajudem a alcançá-los.

Com informações do site Minuto Neuquén