Blusas com manga bispo serão a última tendência porque são elegantes e valorizam a silhueta

Existem blusas que, por mais que o tempo passe, conseguem se manter à frente das tendências, tornando-se as preferidas das mulheres para ficarem elegantes e, por que não, até mesmo afinar o corpo com a ajuda de uma peça tão nobre como a que vamos apresentar a vocês.

Como a mídia da moda previu, os looks retrô estão em ascensão. É por isso que calças jeans boca de sino, sapatos plataforma e até tênis de diferentes décadas, como 60, 70, 80 e 90, estão voltando à moda em 2024.

É por isso que as fashionistas adotaram um tipo de blusa que até a própria Lady Di se apaixonou, e não é outra senão a manga “bispo”. É fato que, entre todos os tipos de mangas que existem, há uma que vai se tornar a marca registrada das amantes da moda e de estilos como os de dinheiro antigo.

Blusas com manga bispo Pinterest (Pinterest)

O que são blusas de manga bispo?

Desde 2020, especialistas preveem o sucesso das blusas de manga bufante, que se tornaram sinônimo de glamour, perfeitas para qualquer estação e adequadas para qualquer ocasião.

É por isso que as blusas de manga bufante, que estão na lista dos “bufantes”, se tornaram as queridinhas das mulheres e estão chamando a atenção nos shoppings pelo glamour que acrescentam a qualquer look.

Então, se elegância e um toque de volume são sua praia sem exageros, então blusas com mangas bufantes estão esperando para fazer parte do seu próximo look. Temos certeza de que você vai adorá-los, mas primeiro é preciso apresentá-los adequadamente para que você possa adicioná-los ao seu guarda-roupa e talvez torná-los parte do seu visual do dia a dia.

A manga bispo é caracterizada por um caimento fluido e largo que termina em um punho estreito, o que permite esse efeito bufante sem ser muito extravagante ou perceptível como as clássicas mangas bufantes em formato de balão ou similares.

Essa característica torna os looks fáceis de combinar e também adequados para eventos formais ou até mesmo para um dia no escritório, já que você ficará com cara de uma verdadeira ‘girlboss’. O melhor de tudo é que é um tipo de manga que valoriza o corpo, então se o que você quer é que seus braços não roubem toda a atenção, estas são perfeitas para escondê-los.

Como usar blusas de manga bispo?

Para um look casual

Para um look casual, combine uma blusa de manga comprida estampada, seja em estampa animal, floral ou abstrata. Eles ficam perfeitos para uma tarde com os amigos ou um look menos formal perfeito para o dia.

Complemente sua blusa com jeans ou shorts e adicione um toque de estilo com sandálias de salto, plataformas e até tênis. Você terá um visual glamoroso em pouco tempo e parecerá uma especialista em moda.

Blusas com manga bispo Pinterest (Pinterest)

Para um look formal ou chique

Para um visual formal ou chique, você pode combinar calças largas ou plissadas com sua blusa de manga comprida, seja para um evento, para ficar glamourosa em uma saída à noite ou até mesmo para o escritório.

Blusas com manga bispo Pinterest (Pinterest)

Para o escritório

Para um visual formal, combine uma blusa de manga comprida com shorts ou calças plissadas ou de alfaiataria; elas são perfeitas para esse tipo de peça e você ficará parecendo uma princesa. Finalize seu visual com saltos agulha ou scarpins e você terá a roupa perfeita para um evento.