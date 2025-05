As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta quinta-feira (15)

Confira as revelações do tarot, para esta quinta-feira (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma pequena mensagem doce pode clarear seus pensamentos inesperadamente hoje. Alguém pode dizer algo tão simples que evocaria algo mais profundo dentro de você, que você não deveria ignorar. Ouça com atenção e sinta o significado. Às vezes, a luz vem de lugares que você menos espera, e hoje ela brilha especialmente para você.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Nesta fase, o tarot destaca que as emoções podem vir à tona, pedindo que você proteja sua paz. É provável que você perceba estar mais sensível ao humor ou às palavras das pessoas do que o normal. E tudo bem — sua empatia não é fraqueza, é um dom. Observe onde tem depositado tanto sentimento e lembre-se: descanse, diga “não” com doçura e proteja seu coração de dramas. Você pode se importar, sim — mas não precisa carregar tudo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Nesta fase, permita que sua alma se expresse livremente. Ela não habita nos resultados, mas na libertação — tão brilhante e leve quanto um ser equilibrado que derrama emoção em algo verdadeiro. Deixe a alegria retornar, suavemente, mais uma vez. É assim que você se reconecta consigo mesmo.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seu corpo e sua mente precisam de uma redefinição antes do próximo grande passo. Descansar não significa desistir, mas sim reunir forças em silêncio. Não se sinta culpado pela desaceleração. Essa quietude é o seu solo sagrado de cura e reflexão. Honre tudo isso.

