As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta quinta-feira (15)

Confira as novas revelações do tarot, para esta quinta-feira (15), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Confie em si mesmo — você alcançou clareza suficiente para escolher uma direção. O caminho pode parecer incerto, mas a partir deste ponto, você só precisa confiar em si mesmo. Avançar nesta etapa representa uma mudança energética para a semana, a seu favor. A perfeição pode ser uma ilusão; siga em frente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Confie em si mesmo — você alcançou clareza suficiente para escolher uma direção. O caminho pode parecer incerto, mas a partir deste ponto, você só precisa confiar em si mesmo. Avançar nesta etapa representa uma mudança energética para a semana, a seu favor. A perfeição pode ser uma ilusão; siga em frente.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Liberte-se do desejo de controlar cada momento; em vez disso, faça uma pausa, respire fundo e permita que uma solução alternativa se apresente. Se algo parece estar sendo retido, isso deve ser entendido como nada menos do que o tempo divino em ação. Quando você se desapega, a ideia que lhe é destinada surge facilmente.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Um simples ato de gentileza tocará seu coração — mal sabem eles. O tarot indica que você deve acolhê-lo por completo, livre de culpa ou desmerecimento. Permita que esse gesto o lembre do quanto você é profundamente visto e valorizado. E, quando for o momento, retribua esse carinho a alguém. A generosidade genuína alimenta um ciclo de equilíbrio e beleza.

Texto com informações do site The Hindustan Times