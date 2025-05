As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quinta-feira (15)

Confira as revelações do tarot, para esta quinta-feira (15), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

As energias atuais favorecem o espírito de equipe em detrimento do trabalho solitário. Qualquer pessoa próxima a você pode possuir exatamente aquela habilidade ou apoio de que você precisa, desde que peça. Fazer as coisas juntos ajuda a aliviar a carga e a construir confiança. Outras ideias se iluminam quando unidas com intenção.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Pode haver algum assunto envolvendo o lar ou a família que precise da sua presença serena agora. Mesmo um pequeno gesto, como ouvir, apoiar ou simplesmente estar presente, pode ajudar a aliviar a tensão. Confie na sua presença mais do que suas palavras jamais o confortariam. Seja o mais acolhedor e compreensivo possível, principalmente com aqueles que você ama.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

As pessoas admiram você discretamente, mais do que você imagina. Talvez você ache que sua história de vida é algo comum, mas é exatamente o que elas precisam ouvir. Sua vulnerabilidade, quando expressa com sabedoria, pode se tornar a força de alguém hoje.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot o incentiva a desacelerar e observar o que está acontecendo ao seu redor – um sorriso, uma palavra gentil, uma breve menção de passagem, etc. Essas dicas sutis contêm verdade emocional, se você estiver preparado para sentir. Não ignore um instante que parece simples demais. É assim que o coração silenciosamente diz a sua parte.

Texto com informações do site The Hindustan Times