O impacto do tabu da menstruação no ambiente de trabalho e na produtividade

O tabu da menstruação no ambiente do trabalho

Mês após mês, milhões de mulheres e pessoas que menstruam enfrentam o desafio de manter a rotina de trabalho e, ao mesmo tempo, vivenciar desconfortos físicos e emocionais que afetam seu bem-estar, decorrentes de um processo tão natural, mas ainda tabu, como a menstruação. Em muitos locais de trabalho, a dor menstrual continua sendo um tópico silenciado, minimizado ou completamente ignorado. Essa omissão não só impacta a saúde de quem a vivencia, como também se traduz em menor produtividade, faltas recorrentes e falta de respostas reais por parte das empresas.

“Falar sobre menstruação no local de trabalho não é comum, mas é urgente”, disse Laura Manzo, diretora da Dalia News+Media, durante uma reunião na Dalia Empower. Ela observou que no mundo todo milhões de mulheres compõem a força de trabalho. Ignorar esse tópico significa ignorar uma realidade biológica que afeta as capacidades físicas e emocionais de milhões de pessoas todos os meses.

Menstruação O tabu da menstruação no ambiente do trabalho (Freepik)

Um dos temas que tem sido amplamente ignorado é como a menstruação impacta a produtividade no trabalho. Nós, mulheres, sabemos como pode ser difícil lidar com cólicas e desconfortos durante esses dias, mas é um assunto que tem sido visto como um assunto privado, um assunto que diz respeito exclusivamente à vida pessoal das mulheres, e não à sua vida profissional.

A especialista fundamentou sua afirmação com um relatório elaborado pela Dalia Empower e Plenna, em parceria com a Essity, que mostra que apenas 5% das empresas possuem políticas relacionadas ao desconforto menstrual, como horários flexíveis, trabalho remoto ou licença menstrual. A falta dessas medidas não só perpetua o estigma, mas também tem um impacto direto na produtividade: 91% das mulheres entrevistadas dizem que seu desempenho no trabalho diminui durante a menstruação, e 45% tiveram que se afastar do trabalho devido a desconfortos relacionados à menstruação.

Menstruação O tabu da menstruação no ambiente do trabalho (Freepik)

Um dos dados mais reveladores do relatório é que aquelas que trabalham em empresas com políticas menstruais faltam em média 7,5 dias por ano, enquanto aquelas sem essas medidas relatam faltas de 8,5 dias. Embora pareça uma diferença mínima, representa um turno de trabalho completo que poderia ser evitado com ajustes razoáveis. Ainda assim, 56% das mulheres preferem não mencionar que sua ausência se deve à menstruação, por medo de retaliação ou estigmatização no local de trabalho.

“A questão do gênero menstrual é uma questão de direitos humanos. Tem a ver com igualdade de gênero, saúde, educação e participação das mulheres na comunidade”, acrescentou Manzo.

Por sua vez, Ana Alicia Osorio, repórter do Dalia Empower, afirmou que o maior desafio é reconhecer que esses desconfortos, embora comuns, não são uniformes: “Os sintomas menstruais são difíceis de mensurar, variam em intensidade e são frequentemente ignorados, até mesmo pela equipe médica. Isso contribui para a falta de políticas claras e para a falta de reconhecimento de seu verdadeiro impacto.”

Cólicas menstruais Freepik

O relatório também revela que 29% das mulheres sofreram consequências negativas, como demissão, negação de aumento salarial ou discriminação por motivos relacionados ao ciclo menstrual. Uma situação que não só perpetua a desigualdade, mas também prejudica o talento, a motivação e o comprometimento das funcionárias.

Mariana León, líder sênior de marketing da Plenna, destacou que 81% dos entrevistados sofrem de cólicas debilitantes, seguidas de sintomas como fadiga, irritabilidade, dores de cabeça e dores nas costas. Para muitos, recorrer à automedicação ou a remédios caseiros é a única opção, enquanto o descanso se torna um luxo inacessível. “Há 24 milhões de mulheres na força de trabalho do país, e a grande maioria está passando e continuará passando por mudanças hormonais que afetam suas vidas, tanto pessoal quanto profissionalmente. No entanto, todos esses desconfortos, essas mudanças hormonais, foram amplamente subestimados e invisibilizados ao longo da história.”

Menstruação O tabu da menstruação no ambiente do trabalho (Freepik)

Sem políticas trabalhistas que reconheçam a menstruação como fator de influência na vida profissional, a competitividade empresarial também é afetada. Ignorá-lo significa perder produtividade, talento e bem-estar.

Os especialistas concordaram que esta não é uma questão de privilégio, mas sim de direitos humanos, saúde e igualdade no local de trabalho. Como Laura Manzo destacou, “enquanto a menstruação continuar sendo um assunto tabu e sem nenhuma política, as empresas continuarão perdendo mais horas porque ignoram esse problema”. É essencial que políticas inclusivas e abrangentes sejam adotadas em relação à menstruação. Para alcançar uma mudança real, líderes empáticos devem conduzir essas iniciativas e adaptar as cargas de trabalho às necessidades naturais das trabalhadoras.