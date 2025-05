Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 17 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida profissional dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão

Ligações, visitas e notícias. É preciso agir Oportunidade de mostrar sua liderança. Alguém reconhece seu esforço, mesmo que não diga isso. Você se distancia de uma situação que não lhe permite crescer. Decisão que liberta.

Virgem

Tenha cuidado com pequenos esquecimentos ou mal-entendidos e mantenha o controle na medida certa. Você resolve um conflito ou tensão no ambiente de trabalho. Uma nova proposta é ativada. Você quer ser compreendido sem ter que explicar tanto. Use palavras simples e sinceras.

Leia mais:

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 17 de maio de 2025

ANÚNCIO

Horóscopo semanal do trabalho: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 17 de maio de 2025

Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 17 de maio de 2025

Libra

Você recebe uma ligação ou mensagem que muda o ritmo de algo. Uma verdade é revelada. Chegam notícias que esclarecem suas dúvidas. Pode haver uma mudança de turno, local ou responsabilidades. Cuide da sua postura e do seu descanso.

Escorpião

Hora de entender melhor sua missão. Possibilidade de repensar uma aliança ou se desconectar do que não faz mais sentido. Um chefe ou figura de autoridade pode surpreendê-lo. Semana de decisões. Ou você deixa ir ou você confronta.