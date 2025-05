As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta quarta-feira (14)

Confira as revelações do tarot, para esta quarta-feira (14), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Nem todo acontecimento repentino exige ação, especialmente quando o coração, a mente e o temperamento estão em um estado que causa vibrações mais elevadas do que o normal. Vá com calma e descubra o que realmente está acontecendo abaixo da superfície. A consciência prevalecerá e permitirá a escolha da paz em vez do drama.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você pode facilmente se sentir tentado a tomar essa atitude rápida, mas espere um minuto: um pequeno atraso ou uma decisão cuidadosa agora evitará arrependimentos no futuro. Sua força reside na praticidade, então confie nela completamente. Siga o plano, evite atalhos e você se agradecerá por estar com os pés no chão. O que parece lento agora está, na verdade, construindo sucesso a longo prazo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Uma velha ideia ou sonho que você deixou de lado pode repentinamente fluir para o seu coração com fervor renovado. Você não deve ignorar esse empurrãozinho — ele está se apresentando agora porque você está, finalmente, pronto. Explore com calma e curiosidade, em vez de agressivamente. Seja uma pessoa, um projeto ou uma paixão: desta vez, deixe que ela tenha sua atenção novamente.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Trabalho versus descanso, coração versus mente, lógica versus fé, tudo agora se abre para o equilíbrio. Você confiou na sua capacidade de harmonizar opostos que antes pareciam assim. Você está aprendendo a se manter firme em relação a ambos.

Texto com informações do site The Hindustan Times