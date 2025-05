As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta quarta-feira (14)

Confira as novas revelações do tarot, para esta quarta-feira (14), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Seja com risadas durante uma refeição simples, um abraço caloroso ou algumas palavras sinceras, todas essas coisas certamente ficarão gravadas. Não se apresse com a mente divagando. Antes que você perceba, estará olhando para cima e percebendo o quão precioso esse vínculo era. Na verdade, o maior presente que você pode dar hoje é estar presente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você não se identifica mais com aquela velha versão de si mesmo, e é hora de parar de viver como se se identificasse. Escolha reescrever seu papel, falar a sua verdade e dar um passo que represente quem você está se tornando, não quem você era. É aí que a cura começa.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O que antes era muito importante não tem mais tanto peso. Tudo bem. Não tem problema deixar a pressão de não ser mais o mesmo ir embora. Você cresceu, e a maioria das suas escolhas deve refletir isso. Abrace todas essas ações silenciosas de adaptação.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você se saiu tão bem com suas questões internas, e o que costumava doer agora é apenas uma nota final. Não se trata de trazê-lo de volta; trata-se de lembrá-lo do quão longe você chegou. Lá está ele diante de você gentilmente; siga em frente em paz.

Texto com informações do site The Hindustan Times