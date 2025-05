As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta quarta-feira (14)

Confira as revelações do tarot, para esta quarta-feira (14), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Oportunidades de liderança provavelmente surgirão quando menos se espera. Não é uma luta pelo poder; é confiança baseada na humildade. Você possui essas qualidades para realmente influenciar e guiar alguém no caminho certo. Confie na sua intuição, mantenha-se forte e com os pés no chão e lidere pelo seu exemplo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não se trata de lutar com mais afinco; trata-se, sim, de se posicionar com mais sabedoria. Você não é a mesma pessoa desde o início; você evoluiu e, neste momento, possui a sabedoria para fazer as coisas de uma maneira diferente. Deixe que suas experiências passadas sejam seu escudo, e não um fardo.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O tarot pede que você se afaste do drama e crie espaço para a reflexão. Apenas alguns momentos de silêncio podem renovar seu humor e energia nesta fase. Recuse-se a se envolver em cada conversa fiada ou distração. Deixe o silêncio reabastecer sua clareza interior. Você retornará com um foco mais aguçado e um coração tranquilo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot destaca que você não precisa ter todos os dados para tomar a decisão; sua alma já sabe. Honre essa sensibilidade; é o seu presente nesta fase! Ouça, contemple e escolha a partir desse conhecimento profundo.

Texto com informações do site The Hindustan Times