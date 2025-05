Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta O Diabo

Você deve manter os olhos abertos, não confiar em ninguém e ficar longe de pessoas tóxicas.

Touro - A Força

Você não deve desistir dos seus projetos de vida; se você tem contratempos, é porque está lutando por um futuro melhor

Gêmeos – Carta A Morte

Hora de agir de acordo com seus planos. Não há tempo a perder

Câncer - Carta O Carro

Você crescerá profissionalmente com disciplina e deverá organizar seu tempo.

Leão - Carta O Imperador

Hora de agir. Não espere mais. Boa sorte está ao seu redor.

Virgem - Carta O Diabo

Você deve se valorizar e procurar um parceiro romântico compatível. Evite entrar em problemas.

Libra - Carta A Roda da Fortuna

Mudanças positivas em todas as áreas da sua vida.

Escorpião – Carta A Temperança

Hora de movimentar essas energias e buscar novos caminhos de crescimento.

Sagitário – Carta O Louco

Não hesite em dizer sim para proposta positiva; isso lhe dará um poderoso impulso financeiro.

Capricórnio – Carta Ás de Ouros

Você não deve hesitar em fazer as mudanças necessárias para crescer profissionalmente

Aquário – Carta O Imperador

Busque sempre a sua felicidade e não permita que pessoas tóxicas manipulem você.

Peixes – Carta O Louco

Prepare-se para construir algo muito importante e ter uma reviravolta inesperada na sua vida amorosa.