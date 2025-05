O baralho espanhol revela a sorte dos signos de Áries, Touro, Virgem e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

ANÚNCIO

Confira mais:

Áries – Carta Ás de Espadas

A sua sorte agora dependerá de você e das suas atitudes, elas determinarão o triunfo ou fracasso. É preciso ser firme e não permanecer indeciso ou mentindo para as pessoas que importam. A comunicação trará novas e necessárias perspectivas.

Touro – Carta 9 de Ouros

A sorte financeira pode sorrir e é momento de aproveitar. Apenas tenha cuidado para não focar tanto no material e se esquecer de viver amores e afetos de forma mais honesta; cuidado com traições.

Leia mais: Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 17 de maio de 2025

ANÚNCIO

Gêmeos – Carta 5 de Paus

Algo pelo qual lutou ou uma atividade que desempenha, dará os frutos esperados e o colocará em um momento de alcançar o que deseja. Apenas tenha cuidado, pois conflitos podem nascer se a dignidade for colocada de lado e as brigas saírem do controle, principalmente na vida pessoal.

Câncer – Carta 4 de Copas

Aquele que se compromete com muitas pessoas ao mesmo tempo, pode passar por problemas sérios. É preciso evitar intrigas ou relações que não são verdadeiras. Não fuja de algumas verdades. Planos devem ser feitos de forma concreta e não baseados ilusões.