Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 17 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Você precisa ser claro nas palavras ao invés de ofender. A verdade liberta, mas nem sempre deve ferir. Hora de ter mais paciência nos relacionamentos e com os parceiros. Uma paixão pode nascer com alguém que ainda não tinha sido visto com os olhos da atração.

Capricórnio

As emoções e sentimentos ganham força por meio de diálogos e lembranças. Algo que se contradiz dentro de você. Por vezes é melhor ficar em silêncio do que discutir por orgulho. Planos mudam na vida dos casais e podem ser por influências de outras pessoas. É hora de falar com familiares e pessoas de confiança. Solteiros passam por um novo começo e podem se surpreender onde não esperavam.

Aquário

Momento de maior clareza. Cuidado com mal-entendidos. Sinais que surgem em momentos de silêncio e verdades podem ser reveladas. Diálogos que se tornam intensos. Pode haver distância emocional se algo não for esclarecido no relacionamento. Não deixe que terceiras pessoas afetem a vida do casal. Solteiros podem receber respostas confusas e entrar em triângulos amorosos.

Peixes

Uma mudança de ritmo. Notícias que chegam de longe. Sonhos podem revelar coisas. Um amor do passado pode vir te procurar e as portas se abrem para reconciliação. Casais quebram silêncios. Cuidado com a interferência familiar. Solteiros abrem um novo caminho no amor após um diálogo.