Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 17 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Novos passos importantes. Você deseja mais presença, mais verdade e precisa comunicar isso. Discussões por problemas. É melhor esperar as emoções acalmarem. Nova conexão com alguém que o admira. Não tenha medo de ser olhado e se destacar.

Virgem

Organize as emoções com calma. É hora de curar algo. Tenha cuidado com pequenos mal-entendidos. Alguém está observando você e esperando por um sinal. Uma pessoa começa a olhar para você de forma diferente. Hora de renovar o vínculo do casal com conversas importantes.

Libra

Uma semana para resolver o que você sente e acalmar algumas situações. Semana para falar claramente e se abrir. Casais resolvem questões pendentes. Uma terceira pessoa influencia o relacionamento, para melhor ou para pior. Encontro com alguém do passado. O que parecia fechado pode ter uma reviravolta.

Escorpião

Emoções intensas e verdades reveladas. O que é real permanecerá. Casais devem preferir a honestidade mesmo que doa. Ciúmes ou necessidade de espaço. Solteiros podem viver uma paixão inesperada em um ambiente pouco adequado. Vá com calma.