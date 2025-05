Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 17 de maio de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Desafios e curas que precisam ser feitas. Equilibre suas emoções com o que você realmente precisa. Casais precisam ter conversas claras para resolver problemas verdadeiramente. Solteiros podem receber uma surpresa de alguém do passado. Antes do amor pelo outro, deve vir seu bem-estar pessoal. Feche ciclos e tenha cuidado com o retorno do passado.

Touro

Reflexões profundas sobre o que você realmente quer na sua vida e relações. Se você está em um relacionamento, busque calma e serenidade. Solteiros encontram oportunidade em uma conversa inesperada. Uma reconciliação pode abrir novas fases na vida dos casais. Solteiros devem deixar os relacionamentos fluírem.

Gêmeos

Semana para rever seus laços e entender seus limites. Mudando uma perspectiva. Não estrague tudo com suposições. Uma distância emocional. A confiança retorna e uma relação pode se aprofundar muito mais do que você esperava.

Câncer

Muitas emoções e sentimentos a flor da pele. A energia do passado se move. Tenha cuidado com um descuido importante. Viva o presente e sua beleza. O carinho existe, mas a rotina pesa para alguns casais. Um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Reencontro emocionante. Alguém o vê com outros olhos.