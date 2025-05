Blusas dos anos 80 estão de volta à moda: veja como usá-las com jeans

Alguns dizem que a moda sempre volta e está destinada a repetir certos ciclos dependendo da época em que estamos, por isso podemos experimentar looks que já foram sucesso em décadas diferentes.

O ano passado veio inundado de peças de alfaiataria dos anos 50 e 60, causando sensação entre os amantes da moda com um dos estilos mais elegantes que vimos nos últimos anos, deixando para trás a extravagância, o abuso do brilho e a logomania para optar pelo discreto e tudo que permitisse que o mundo exterior visse seu olhar atento e aquela atenção aos detalhes que só se consegue com looks desse tipo.

Mas foi justamente essa rigidez que levou alguns a tentarem substituir seu estilo por peças extravagantes, chamativas e marcantes, mas que preservassem seu glamour.

Sem ser muito radical, a cor está lentamente retornando às nossas vidas como um dos estilos vencedores, permitindo que mulheres amantes da moda renovem seus guarda-roupas, mantendo a essência elegante e sofisticada que as tendências antigas nos deixaram.

Desta vez não precisaremos fazer uma longa viagem no tempo; voltaremos à década de 1980. Embora já tenham se passado 35 anos desde um dos momentos dourados da história em termos de música e estilo, este continua sendo um dos momentos mais memoráveis ​​do nosso tempo e um dos mais desejados pelas mulheres que gostariam de ter vivido aquela época.

Aos poucos, temos visto algumas celebridades revisitarem essa essência retrô, assim como Miley Cyrus fez com sua música ‘End of the World’, que tem como referência ‘Mamma Mia’, do Abba. Alguns até afirmaram que soava idêntico a uma música de Paulina Rubio.

No entanto, o mundo da música não é o único que eu faria; Vou me inspirar em uma das épocas mais queridas e também na moda, trazendo de volta a blusa de manga bufante que fez tanto sucesso nos anos 80 e promete ser a peça-chave do seu look nessa temporada.

Como usar blusas dos anos 80 com elegância?

As blusas que fizeram sucesso nos anos 80 são tão elegantes quanto versáteis, e se você busca um visual contemporâneo e elegante, experimente combiná-las com jeans, sejam eles retos, largos, palazzo ou skinny; elas criarão o equilíbrio perfeito com sua blusa.

Dê a ele o destaque que ele merece optando por texturas acetinadas ou estampas florais e de bolinhas, que serão as queridinhas desta primavera. Lembre-se, se for uma blusa volumosa ou com detalhes mais soltos, complemente com uma peça que ajude a valorizar sua silhueta.

O melhor calçado para elevar esse visual são os saltos agulha, mas se você estiver procurando por algo mais confortável, pode combiná-los com mules ou tênis brancos clássicos e infalíveis que farão você parecer elegante sem abrir mão do conforto.