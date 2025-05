As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta terça-feira (13)

Confira as revelações do tarot, para esta terça-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você está em uma fase em que podem surgir de volta rostos ou memórias familiares, desencadeando ondas emocionais que nos pegam desprevenidos. Seja um reencontro que traz a alegria de velhos sentimentos, ou talvez sentimentos não resolvidos, esta é uma oportunidade para curar algo não dito. Não se apresse em deixar de lado; sinta tudo, pois seu coração sabe o que fazer com isso, mesmo que sua mente não entenda.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que você verá que seu corpo e sua mente trabalham juntos, sem precisar pensar muito nisso. Basta começar o movimento e se surpreender com o quanto você consegue. A energia limpa mais do que o espaço físico; ela limpa a mente.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

As recompensas chegam lentamente. O tarô traz um lembrete para continuar trabalhando com constância e manter plena consciência de suas tarefas, enquanto busca aqueles pequenos detalhes que oferecem prazer e insights inesperados. Não tenha pressa. Seja trabalho, hobby ou apenas uma conversa — dedique-se a isso com todo o seu foco e respeito.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

É preciso coragem para falar agora sobre uma conversa evitada ou uma verdade que o atrapalha. Uma vez dita, ela não o acalmará instantaneamente, mas lhe trará bastante alívio. Deixe seu coração falar, não sua mente temerosa. Ela pavimenta seu caminho.

Texto com informações do site The Hindustan Times