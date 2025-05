As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião para esta terça-feira (13)

Confira as novas revelações do tarot, para esta terça-feira (13), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Se você tem se entregado demais ou permitido que os outros cruzem limites não ditos, agora é o seu chamado para uma redefinição. Assim que você começar a dizer o que lhe parece certo, a paz e a clareza retornam. Você não precisa de explicações. Apenas prossiga com honestidade e justiça, especialmente consigo mesmo. Escolhas lúcidas agora ajudarão a conservar sua energia mais tarde.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Mesmo que os resultados não sejam os esperados, dizer a verdade lhe dá liberdade. Seja qual for a sua situação, seja expressando um sentimento ou abrindo mão de algo, o próprio ato é fortalecedor. Confie que confrontá-lo abrirá espaço para algo melhor em breve.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

As nuvens de confusão começam a se dissipar à medida que a verdadeira essência de alguém emerge. O tarot diz que seu coração pode ter desejado ver apenas o bem, mas o panorama completo agora está se revelando. Não se desespere; essa consciência traz paz, não dor. Você agora está sendo guiado para longe da ilusão em direção à verdade.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarô tranquiliza uma inquietação silenciosa dentro de você e planta uma nova esperança. Você ainda não enxerga; grande parte do cenário continua envolta, sendo transformada em uma ideia, plano ou propósito. Questões de saúde relacionadas ao trabalho — ou a algo pessoal — podem estar em sua mente. Seja flexível e também equilibrado. Este é um lindo novo começo disfarçado.

Texto com informações do site The Hindustan Times