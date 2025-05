As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta terça-feira (13)

Confira as revelações do tarot, para esta terça-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Um agradecimento gentilmente oferecido gera calor em um lugar que você nunca soube que era frio — um lugar nunca antes apreciado pelo seu calor. Aceite com elegância, em vez de surpresa. É bem merecido. Raramente aqueles que permanecem em silêncio testemunham a grandeza.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Não se deixe levar pela sua visão padrão. Em vez disso, fique quieto e reflexivo, ou considere uma perspectiva diferente. A percepção que se obtém com essa mudança energética pode ser perdida se você se precipitar. O crescimento se esconde nos momentos desconfortáveis, então apoie-se na consciência, não no hábito.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Tenha muito cuidado com suas palavras: elas são afiadas como navalhas. Seu discurso é memorável, para o bem ou para o mal, seja em discordância ou em alegria. Fale com o coração, mas também com compaixão. A palavra certa resolverá uma situação ou criará uma.

ANÚNCIO

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Um tom de verdade, sufocado pelo silêncio, pode emergir nesta fase. O tarot mostra que esse segredo carrega um peso emocional considerável, e sua reação agora influenciará o que está por vir. Você pode optar por reagir por medo ou simplesmente acolhê-lo com calma. Respire antes de reagir e não permita que suas velhas feridas falem por você.

Texto com informações do site The Hindustan Times