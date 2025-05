O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta do Rompimento

É hora de romper com alguns comportamentos que se tornaram cômodos, mas já estão afetando a sua vida. Não tema iniciar uma nova etapa e passar por uma transformação, pois será isso que trará as novidades e desafios que você precisa para evoluir de verdade. Chegou e a hora!

Touro – Carta O Relâmpago

Sua mente e coração aprisionam muito o passado e isso o deixa cego em alguns sentidos. Chegou a hora de sair de algumas situações e não voltar a viver nesta energia de mágoa, ilusão e expectativa que só absorve sua vitalidade e força. Nem sempre é possível ter certeza de tudo e isso também pode ser prejudicial.

Gêmeos – Carta da Mudança

As mudanças só chegam por meio de ações, por menos que sejam. Saia do lugar para conectar com as boas oportunidades do presente e do futuro. Com liberdade, você toma o controle daquilo que é mais importante; das próprias vontades e evolução.

Câncer – Carta O Silêncio

Não tema se isolar um pouco e dar tempo de algumas realidades para compreender o que o silêncio quer dizer. A intuição está mais em alta e pode chegar com mensagens poderosas que o libertam. Deixe que sua consciência se expanda e conheça muito mais sobre a sua própria missão.

